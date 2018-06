Accidents sur l’autoroute à péage : des éleveurs arrêtés et déférés au parquet, 11 veaux saisis

La mort accidentelle de Papis Mballo de Gelongal et le concert de récriminations qu’elle a suscité, a poussé les autorités à prendre à bras-le-corps l’insécurité sur l’autoroute à péage.



L’As informe que les éleveurs propriétaires des vaches qui divaguent sur l’autoroute, ont été arrêtés et déférés au parquet. Une dizaine d’animaux ont également été saisis et remis à la fourrière de Diamniadio.



Hier, renseigne le journal, le sous-préfet de Keur Mousseu, Makhtar Mbengue a réuni les chefs de village environnants et les représentants des éleveurs pour les sensibiliser sur les mesures prises par l’Etat. « Chaque fois que des bêtes sont saisies, leurs propriétaires seront arrêtés et déférés au parquet. Toute personne prise en train de traverser à pied, subira le même sort », a-t-il averti.



M. Mbengue a ajoute par ailleurs, qu’il aura la signature d’un protocole entre l'entreprise Eiffage, Ageroute et les populations pour que chaque village mène des activités de sensibilisation sur une durée de 6 mois. Ce processus de sensibilisation sera bouclé par une grande mobilisation sociale, au bout de ces 6 mois.

