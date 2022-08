Accord Sénégal/Japon: Réduire l'effet de serre et lutter contre le changement climatique Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 14:25 | | 0 commentaire(s)| Ce matin a eu lieu la cérémonie de signature du Mémorandum de Coopération concernant le Mécanisme de Mise en Ouvre Conjoint de crédit entre le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable Abdou Karim Sall et Monsieur IZAWA Osamu Ambassadeur du Japon au Sénégal au ministère de l’Environnement. L’objectif est de travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir lutter contre le changement climatique, mais également avec ce partenariat, la solidarité entre les deux pays, à savoir le Sénégal et le Japon, va être renforcée.



