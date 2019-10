Accord de partenariat entre Paris et Dakar pour la réussite des JO-2024 et ceux de la Jeunesse en 2022Accord de partenariat entre Paris et Dakar pour la réussite des JO-2024 et ceux de la jeunesse en 2022 Paris et Dakar s’associent pour les JO-2024 et ceux de la Jeunesse en 2022. Il s'agit d'un accord de partenariat entre les deux pays, selon le document signé ce mercredi à Dakar. Le comité International Olympique s'est intéressé à l'expertise française pour la réussite de ces joutes. Conjointement, l’Agence Française de Développement (AFD) a signé avec le (CNOSS), un "mémorandum de collaboration qui porte sur plusieurs points dont l’accompagnement des athlètes".

Les comités d’organisation des jeux Olympiques de Paris en 2024 et des jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar en 2022 ont signé un accord de collaboration mercredi dans la capitale sénégalaise. Selon Slate Afrique, l’objectif de cet accord est de faire de ces deux grands rendez-vous sportifs, des événements « plus durables, responsables et inclusifs », comme l' annoncé les deux comités.



Le CIO (Comité International Olympique) s'est surtout intéressé à l'expertise française pour une bonne réussite des ces évènements sportifs d'une telle envergure, a expliqué l’AFD lors de la cérémonie de signature des accords.



Conjointement, l’Agence Française de Développement (AFD) a signé avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), un "mémorandum de collaboration " pour l’accompagnement des athlètes, le lancement de programmes socio-éducatifs par le sport et le soutien à la réhabilitation d’infrastructures sportives au Sénégal, dont le stade Iba Mar Diop et la Piscine olympique nationale de Dakar.



Pour rappel, le Sénégal est choisi par le Comité international olympique (CIO) pour organiser en 2022, la quatrième édition les jeux Olympiques de la Jeunesse, selon le journal, il s'agit d'une version réduite qui accueille tous les 4 ans, quelque 4.000 sportifs âgés de 15 à 18 ans.

