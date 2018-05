Accord nucléaire: Les députés iraniens mettent le feu au drapeau américain (vidéo)

Les députés iraniens ont brûlé mercredi matin un drapeau américain en papier et une copie de l’accord nucléaire, criant « Mort à l’Amérique ».



Sur les images diffusées en ligne, on voit un député brandir le drapeau américain en papier et le brûler à la tribune du parlement.



Cet acte survient après que Donald Trump ait retiré son pays de l’accord qui avait été signé par son prédécesseur, Barack Obama.



Le cri « Mort à l’Amérique » a longtemps été utilisé en Iran depuis sa Révolution islamique de 1979. La manifestation de mercredi à la tribune du Parlement reflète la colère du public iranien après la décision de M. Trump.



L’accord nucléaire iranien a été conclu en juillet 2015 à Vienne entre Téhéran et la Chine, les Etats-Unis, la France, la Grande Bretagne, la Russie et l’Allemagne. L’Iran avait accepté de limiter son programme nucléaire pour garantir son caractère pacifique, obtenant en échange une levée progressive et partielle des sanctions internationales.



La décision du président américain a été vivement dénoncée par les Européens qui se disent « déterminés à assurer la mise en œuvre » de l’accord.



La France, l’Allemagne et le Royaume-Unis rencontreront lundi prochain des représentants de Téhéran, pour voir comment préserver l’accord.







Crédit photo : business insider