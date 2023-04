Accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes : Moscou menace de revoir sa position Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 10:56 | | 0 commentaire(s)| La Russie a menacé vendredi de remettre en cause l’accord permettant l’exportation des céréales ukrainiennes si rien n’est fait pour lever les obstacles aux exportations d’engrais et de produits alimentaires russes.

«S’il n’y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d’engrais et de céréales russes, alors nous nous demanderons si cet accord est nécessaire», a déclaré Sergueï Lavrov, depuis Ankara, selon France 24.



L’Ukraine et la Russie avaient fini par signer à Istanbul, avec la Turquie et l’Onu, l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, lors d’une cérémonie inédi¬te entre pays en guerre, le vendredi 22 juillet dernier.



L’accord avait pour but de permettre l’exportation des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire par la guerre, et qui faisaient cruellement défaut aux marchés mondiaux. 20 millions de tonnes de blé étaient bloquées en Ukraine.



Bes Bi



Accueil Envoyer à un ami Partager