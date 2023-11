Accouchement à bord d'une pirogue: L’armée au chevet de la maman et son bébé

Un fait rarissime, pour ne pas dire inédit, s’est produit sur la route des migrants « « Barça wala Barsakh ». Dimanche dernier, le navire « Taouay », un patrouilleur de surveillance et de sauvetage de la marine nationale, a secouru une pirogue en détresse avec à bord 250 migrants. Après avoir intercepté la barque au large de Saint-Louis, les éléments de la marine ont constaté qu’une femme âgée d’une trentaine d’années avait déjà donné naissance à un bébé à bord. En haute mer, l’infirmier militaire du « Taouay » a prodigué les premiers soins à la « malheureuse » maman et au nouveau-né. Informé de cet événement inattendu, a appris « Le Témoin » quotidien, le Chef d’Etat-major général des armées (Cemga), le Général de corps d’armée Mbaye Cissé, a donné des instructions pour la bonne prise en charge médicale de la maman et de son bébé.



Sans tarder, mentionne LeTémoin, le Chef d’Etat-major de la marine nationale (Cemmarine) a dépêché le grand navire de guerre « Fouladou » pour récupérer les 250 passagers et ensuite remorquer la pirogue. Le service de santé des armées a été également mis à contribution puisque l’équipage du « Fouladou » a embarqué dans cette opération de sauvetage un médecin et une sage-femme pour une prise en charge efficace de la nouvelle maman et son nouveau-né. En dehors des médicaments de première nécessité, la marine nationale a fait embarquer une valisette de vêtements de bébé pour ne rien laisser au hasard. Encore une action humanitaire de l’Armée qui intervient au moment où le président de la République Macky Sall, Chef suprême des armées, préside ce mardi, au quartier Dial Diop, la Journée annuelle des Forces armées placée sous le thème « Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale ».

