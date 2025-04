Accrochage à Mongone : Un militaire blessé, un autre porté disparu

Suite aux exactions commises dans la localité de Djinaky (Département de Bignona), par des individus armés, dans la nuit du 13 avril 2025, la Zone militaire n°5 a lancé une vaste opération dans le secteur, pour traquer les assaillants,.



D'après le communiqué du Capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l'Information et des relations publiques des armées (Dirpa), au cours des actions de ratissage, un détachement militaire a été pris à partie par un groupe armé, dans le secteur de Mongone, le 16 avril dernier. Le bilan de l'accrochage s'établit comme suit : un militaire blessé et un porté disparu. Pour l'heure, tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour retrouver le militaire disparu.



Les opérations se poursuivent dans la zone, en vue de sécuriser les populations et leurs biens.