Accueil de Macky Sall à New York: L'ambassadeur Momar Diop mis en quarantaine ! Depuis samedi, le président de la République Macky Sall séjourne à New-York (Usa) où, il prend part à la 74ème session ordinaire de l’assemblée générale des Nations unies (Onu). Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, s’était rendu à l’aéroport pour l’accueillir avant de l’accompagner à la Maison du Sénégal abritant le Consulat général et une suite présidentielle. Aussi bien à l’aéroport qu’à la Maison du Sénégal, Son Excellence Momar Diop, ambassadeur du Sénégal à Washington, était aux abonnés absents !



Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 11:45

Contactés par «Le Témoin» quotidien, de nombreux compatriotes disent avoir constaté l’absence de l’ambassadeur Momar Diop alors que c’est lui aurait dû accueillir le président Sall. Donc son absence ne pouvait être qu’une mise en quarantaine qui ne dit pas son nom ! En tout cas, certains oiseaux de mauvais augure restent convaincus que Son excellence Momar Diop risque de faire ses valises.



Surtout que, comme l’a révélé «Le Témoin» il y a quelques semaines, l’ancien ministre Mansour Elimane Kane est annoncé à l’ambassade du Sénégal à Washington…



