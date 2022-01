Accueilli en liesse à Kolda et Vélingara: Ousmane Sonko projette son programme Burok dans le Fouladou. Arrivé à Kolda en début de soirée, Ousmane Sonko a été accueilli avec les honneurs dans la capitale régionale du Fouladou. Un concert de klaxons et de chants guerriers a rythmé la caravane improvisée dans les rues de Kolda. Sur un peu plus de cinq kilomètres, jeunes et femmes ont acclamé et porté en triomphe le leader de Pastef-Les Patriotes.

Dans son adresse à la foule de militants et sympathisants qui l'accompagnait, Ousmane Sonko a invité à voter massivement pour les candidats désignés par la coalition Yewwi Askan Wi. Il a réaffirmé son soutien total et sa confiance entière à ces derniers pour conduire la destinée des communes du département de Kolda.



Par ailleurs, le chef de l'opposition a tenu à rappeler l'importance et les enjeux de ces élections territoriales pour lui et pour la coalition YAW.



Le candidat à la ville de Ziguinchor a expliqué que le programme Burok qu'il a élaboré est d'abord une vision pour le développement de toute la Casamance naturelle. Un programme qui se base sur le concept d'économie sociale et solidaire avec un fort accent porté sur l'inter-communalité, a-t-il annoncé devant une assistance surexcitée.

Ousmane Sonko et sa délégation ont quitté la commune de Kolda aux alentours de 2 heures pour rejoindre la perle du Sud, Velingara.



Velingara atteint par la "Sonkomania"

Initialement attendus durant l'après-midi du lundi, Ousmane Sonko et sa délégation sont arrivés à Sedhiou au petit matin le mardi, 11 janvier.



La caravane organisée en début de journée par la coalition Yewwi Askan Wi a refusé du monde. Des centaines de militants ont convergé de partout pour animer la caravane qui a accompagné Ousmane Sonko et son hôte du jour, Sayfoulaye Baldé, candidat à la mairie de Velingara.



Le message du chef des Patriotes du Sénégal a porté essentiellement sur les enjeux politiques des prochaines élections locales et sur son programme "Burok" qu'il a présenté aux populations.



