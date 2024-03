Accusation de corruption de membres du CC : « Moi, un haut fonctionnaire, puisse corrompre des magistrats, jamais je ne le ferai » (Amadou Bâ)

Les accusations de corruption de deux membres du Conseil constitutionnel sont passées au peigne fin. Amadou Bâ sans regret fait savoir que « méconnaître comment fonctionne un Etat et le fonctionnement des institutions sont les causes de cette tension. Personne ne peut manipuler les membres du Conseil Constitutionnel » dit-il dans l’émission de la 7tv l’invité de MNF.







Revenant sur les accusations du parti démocratique sur deux sages du conseil constitutionnel, Amadou Bâ est formel. « L’accusation la plus grave, c’est d'accuser des magistrats de ce niveau de corruption. Surtout ceux qui ont tout donné à la magistrature, porter ces accusations sur eux c’est les discréditer. Jamais moi, un haut fonctionnaire, puisse corrompre des magistrats, jamais je ne le ferai. Cela n’a pas de sens. Pour gagner quoi même si c’était possible » fait-il savoir.







« La réalité, c’est moi qui ai demandé à mon avocat de me donner la liste des différents candidats. Thierno Alassane Sall s’occupait du candidat Karim Wade, je n’ai fait des recours que pour Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye… Potentiellement on peut faire alliance avec Karim Wade parce qu’on partage beaucoup de choses » conclut Amadou Bâ

