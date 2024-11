Accusations confirmées : Mimi Touré sur les 1 000 milliards évoqués par Sonko Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Saliou Ndong Au cœur de la campagne électorale, Aminata Touré valide les allégations de détournement massif de fonds publics évoquées par Ousmane Sonko et précise les mécanismes financiers qui pourraient être en jeu. « À ceux qui se demandent si 1 000 milliards peuvent vraiment être stockés dans des comptes sûrs […] Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Saliou Ndong Au cœur de la campagne électorale, Aminata Touré valide les allégations de détournement massif de fonds publics évoquées par Ousmane Sonko et précise les mécanismes financiers qui pourraient être en jeu. « À ceux qui se demandent si 1 000 milliards peuvent vraiment être stockés dans des comptes sûrs en paradis fiscaux, bien que c’est possible », a-t-elle affirmé mercredi soir lors du passage de Sonko à Kaolack. En ce qui concerne celle qui a occupé le poste de ministre de la Justice, responsable de la recherche des biens mal acquis durant le mandat de Macky Sall, « il suffit d ‘y mettre 83 milliards par an pendant les 12 ans de Macky Sall. Si on prend 3 milliards par an sur les 35 ministères et plus du régime de Macky, c’est 105 milliards par an dans chaque ministère. Et les 12 ans, c’est plus de 1.200 milliards. » Mimi Touré estime que ces montants ne seraient pas considérés comme « extraordinaires » dans les paradis fiscaux.



Source : Source : https://atlanticactu.com/accusations-confirmees-mi...

