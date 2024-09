Accusations contre le régime Sall : "NAY LÉÉR" appelle à la redevabilité et à la transparence Jeudi dernier, lors d’une conférence de presse, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont dressé un sombre tableau de la situation économique du pays. Ils ont pointé du doigt l’ancien régime de Macky Sall, l’accusant de dérapages financiers, de mauvaise gouvernance et de "détournement des deniers publics". Sonko a également dénoncé de fausses déclarations concernant la dette publique et le déficit budgétaire du Sénégal aux partenaires internationaux. Ces allégations graves ont suscité une vive réaction de la part de Babacar Mbaye Ngaraf, Coordonnateur de la Plateforme "NAY LÉÉR", qui appelle à un examen approfondi des faits.

« Nous aimerions attendre les conclusions de la Cour des comptes et nous fier à leur rapport. Mais dans la mesure où le Premier ministre a engagé sa responsabilité, nous en appelons au sens de redevabilité des personnes incriminées et attendons avec impatience leur part de vérité. », a-t-il déclaré.



Mbaye Ngaraf insiste sur la nécessité pour les anciens responsables d'apporter des explications claires au peuple sénégalais. Il souligne que si ces derniers reconnaissent les faits, le peuple pourrait choisir entre la tolérance, au nom de l’intérêt national, ou des sanctions proportionnées à la gravité des fautes. Dans le cas contraire, il appelle à des preuves irréfutables pour démontrer l’inexactitude des accusations portées.



Il déplore également le silence observé jusqu’ici par les personnes mises en cause, estimant qu’un tel comportement ne fait qu’alimenter la frustration populaire. « Le silence n'est pas tolérable ici, surtout face aux légitimes interrogations du peuple », a-t-il ajouté, tout en dénonçant ce qu’il considère comme une tendance de certains acteurs politiques à ignorer ces interpellations.



Enfin, Babacar Mbaye Ngaraf a souligné l’urgence de traiter ces affaires, notamment celles touchant à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et à l’Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER), pour restaurer la confiance des citoyens dans la gestion publique. Il appelle à une "opération coup de poing" afin de préserver le patriotisme nécessaire au développement du pays.



Birame Khary Ndaw



