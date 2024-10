Accusé d’avoir déposé plus de 2 millions d’Euros au profit d’une société privée: Abdoulaye Sylla Ecotra porte plainte contre X pour faux et usage de faux en écritures privées de banque

L'homme d'affaires, Abdoulaye Sylla Ecotra, a décidé de déposer une plainte contre X pour faux et usage de faux en écritures privées de banque. En effet, à l'occasion de son audition datant du 03 octobre 2024, M. Sylla, a eté informé, dit-il, lors de son face-à-face avec les enquêteurs, que des transactions auraient été effectuées en son nom( société) au profit d'une autre société (Appartenant à Mame Mbaye Niang) .



Ainsi, la première opération remonte au 31 décembre 2018 à travers un dépôt de 2 millions d'euros, en faveur " d'une société qui serait dénommée SCI Niang et dont le compte serait domicilié dans les livres de la Banque HSBC sis à Paris". Et qu'on lui a aussi informé d'un virement bancaire de 500 mille euros effectué par la société Ecotra au profit de la même société.



Pour sa défense, Abdoulaye Sylla a déclaré que lesdites transactions sont des " faux manifestes". Et d'ajouter qu'il ne s'est jamais rendu en France pendant la période visée. Du coup, impossible pour lui de faire de telles transactions, ni personnellement, ni par biais de sa société en faveur d'une autre société. Abdoulaye Sylla a aussi fait savoir qu'il n'a pas mis les pieds sur le sol français depuis 2013.



Compte de la gravité de ces faits relèvant d'un faux intellectuel en écritures privées, M. Sylla a décidé de déposer une plainte contre X pour faux et usage de faux en écritures privées de banque...









