Accusé d’avoir détourné un demi-million d’euros, un proche de l’ancien Président Macky Sall, en garde-à-vue à Versailles Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégalais Amadou Daff (60 ans), coordinateur en France du parti de l’ancien président sénégalais Macky Sall, a été placé en garde-à-vue. Il est »soupçonné » d’avoir détourné un demi-million d’euros de fonds publics issus d’une association qu’il dirigeait à Mantes-la-Jolie (banlieue parisienne) selon des informations […] ©️ Atlanticactu / Europe1 / Confidentiel Afrique Le sénégalais Amadou Daff (60 ans), le coordinateur en France du parti de l’ancien président sénégalais Macky Sall, a été placé en garde à vue. Il est »soupçonné » d’avoir détourné un demi-million d’euros de fonds publics issus d’une association qu’il dirigeait à Mantes-la-Jolie (banlieue parisienne) selon des informations exclusives recueillies par la chaîne Europe. Confidentiel Afrique vous livre l’article en intégralité de nos confrères d’Europe 1. Coup de tonnerre dans la diaspora sénégalaise en France. Selon les informations d’Europe 1, une figure bien connue des Sénégalais de France a été placée en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds publics. Amadou Daff, ancien ambassadeur itinérant de l’ancien président sénégalais Macky Sall, et son épouse ont été interpellées mercredi par la police et placés en garde à vue. Au cœur des soupçons des enquêteurs, un signalement au procureur de la République de Versailles, remontant au début de l’année 2023 et s’appuyant sur un audit d’experts-comptables auprès de plusieurs associations bénéficiant de fonds publics. L’une d’entre elles, chargée d’organiser un service de médiation dans les quartiers de Mantes-la-Jolie, attire l’attention. À sa tête, Amadou Daff, 60 ans, ancien conseiller municipal d’opposition. L’audit a mis en évidence un possible système de fausses factures et de sociétés fictives, selon une source proche du dossier. Une enquête est alors ouverte au parquet de Versailles Selon les informations d’Europe 1, les investigations se sont rapidement portées sur Amadou Daff, directeur de l’association en question. Il est soupçonné d’avoir régulièrement détourné des fonds publics en enregistrant des fausses factures à travers cette association, depuis fermée. Le montant du préjudice sur 10 années passées au peigne fin par les policiers dépasserait le demi-million d’euros, selon une source policière. Démis de ses fonctions de conseiller municipal Amadou Daff, est très implanté à Mantes-la-Jolie, auprès de la communauté sénégalaise. Ancien conseiller municipal d’opposition, il a été démis de ses fonctions l’année dernière du conseil municipal par la justice administrative en raison de son absence dans les bureaux de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024, alors qu’il était convoqué pour siéger comme assesseur. C’est Pierre Bédier, l’actuel président du conseil départemental des Yvelines, et suivant sur la même liste, qui l’a remplacé. Tous deux s’étaient rendus en 2019 au Sénégal dans le cadre d’un voyage d’une délégation du département des Yvelines pour soutenir des projets locaux, selon le site internet du département. Amadou Daff a aussi été à la tête de plusieurs entités associatives d’aide à la médiation, liées au développement du Sénégal ou encore à la solidarité des migrants. Outre ses fonctions d’ancien élu, Amadou Daff avait été désigné par l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall comme ambassadeur itinérant et coordinateur en France de son parti, l’Alliance pour la République. Sollicités par Europe 1, ni l’entourage d’Amadou Daff ni la ville de Mantes-la-Jolie ni le parquet de Versailles n’ont pu, pour l’heure, répondre à nos questions.



Source : Source : https://atlanticactu.com/accuse-davoir-detourne-un... ©️ Atlanticactu / Europe1 / Confidentiel Afrique

Accueil Envoyer à un ami Partager