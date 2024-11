Accusé d’avoir ourdi un coup d’état militaire, le général Kandé traduit en justice un ex caporal de l’armée Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 03:30 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ New Delhi/ Charlotte Diop Sale temps pour l’ex caporal de l’armée sénégalaise M. Fall. Pour avoir vertement accusé l’ex Chef d’état-major de l’armée de terre le général KANDÉ d’avoir ourdi un coup d’état contre le président Bassirou Diomaye FAYE, il a fait sortir de sa réserve l’officier général actuellement Attaché Défense de l’ambassade du Sénégal en Inde. D’après Seneweb, ce dernier a saisi les autorités judiciaires d’une plainte contre l’auteur de ces allégations. Dans une vidéo devenue virale, l’ex caporal Fall, chroniqueur, avait insinué un coup d’État avorté sous le régime de l’ancien président Macky SALL, accusant de hauts gradés de l’armée, dont le général Souleymane KANDÉ, récemment affecté à l’ambassade du Sénégal à New Delhi, en Inde.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ New Delhi/ Charlotte Diop Sale temps pour l’ex caporal de l’armée sénégalaise M. Fall. Pour avoir vertement accusé l’ex Chef d’état-major de l’armée de terre le général KANDÉ d’avoir ourdi un coup d’état contre le président Bassirou Diomaye FAYE, il a fait sortir de sa réserve l’officier général actuellement Attaché Défense de […]Source : https://atlanticactu.com/accuse-davoir-ourdi-un-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager