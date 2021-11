Accusé d'avoir volé une bouteille de vin, Pape Abdou Mbodj riposte et lacère le visage de son ami avec un tesson de verre

Son ami l’ayant accusé d’avoir volé sa bouteille de vin, Pape Abdou Mbodj a réagi avec violence. Hamdou Sow célébrait son anniversaire. Pour ce faire, il s’est rendu dans une célèbre enseigne de boulangerie, pour y acheter un gâteau et faire la fête avec sa famille et ses amis.



Mais, malheureusement pour lui, la fête n’a pas eu lieu. En effet, explique-t-on dans "Le Témoin", alors qu’il était en route pour la boulangerie, il a été grièvement blessé par un de ses amis qui lui a lacéré le visage, lui occasionnant plusieurs blessures graves et profondes.



A l’en croire, c’est face à son refus de remettre la chaîne en argent qu’il portait au mis en cause, que celui-ci l’a agressé. Evacué à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh des Parcelles Assainies de Dakar, il a été admis au service des urgences.



Le médecin de garde, après consultation et soins, lui a délivré un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de quarante-cinq jours (45) jours.



Face aux limiers, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Je connais très bien la victime avec qui j’entretenais de bons rapports. Je reconnais lui avoir asséné des coups avec un tesson de verre au visage. Mais c’était pour me venger et me défendre en même temps, car c’est lui qui a commencé les hostilités. Quand je l’ai croisé, il m’a accusé d’avoir volé sa bouteille de vin et m’a attaqué physiquement. J’ai alors riposté en lui lacérant le visage avec tesson de bouteille que j’avais ramassé par terre. Mais à propos de la chaîne en argent dont il parle, je vous jure que

je ne lui ai jamais demandé de me la remettre. C’est totalement faux », s’est-il défendu.



Après ses aveux, l’agresseur présumé Pape Abdou Mbodj a été déféré au parquet.