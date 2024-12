Accusé d’être l’auteur d’un coup d’Etat, l’Amiral Bubo Na Tchuto refuse d’être libéré par Embalò Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 05:55 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu/ Bissau/ Maïmuna Djalô Arrêté, emprisonné sans jugement depuis le fameux coup d’état du 1er février 2022 contre le « général » Umaru EMBALÒ, l’Amiral Bubo Na TCHUTO refuse de quitter la prison, malgré les instructions de son bourreau qui a instruit le tribunal de libérer l’officier et ses coaccusés.. Selon les informations auprès de sources crédibles de la présidence, Bubo Na TCHUTO aurait déclaré qu’il « a l’intention de rester en prison jusqu’à la fin de son procès, afin qu’il puisse vraiment savoir pourquoi il a été accusé et détenu. » Bubo affirme qu’on ne peut pas arrêter et libérer un chef de famille de surcroît un officier général comme ça de nulle part. Rappelons que Bubo Na TCHUTO a été arrêté avec plusieurs autres militaires et inculpé par les autorités actuelles pour avoir participé à une prétendue tentative de coup d’État contre le président Umaro Sissoco EMBALÒ le 01 février 2022. Les tribunaux et les juges ont refusé d’organiser le procès sur cette affaire, invoquant un manque de preuves et de compétence pour le traiter. Le 23 juillet 2024 la Cour militaire supérieure (TMS) de Guinée-Bissau a publié un accord, déterminant la libération immédiate d’une cinquantaine de civils et militaires accusés de tentative de coup d’État le 1er février et détenus depuis. « De juger qui procède partiellement au présent appel et, par conséquent, de modifier la procédure du tribunal concernant les détenus non inculpés et sans culpabilité formés, à être libérés immédiatement, » se lit dans l’accord no 01/20 du 19 juillet, signé par le conseil des juges Melvin M. R. Moi. Sampa, Julius EMBANA et Rafael GOMES. L’avocat de Bubo Na TCHUTO, Marcelino N’Tupé a accusé le régime d’Umaro Sissoco d’avoir inventé un coup d’État pour détenir des opposants politiques et militaires ; quelques jours plus tard, la maison de l’avocat a été attaquée par des hommes armés, qui ont laissé un message de menaces de mort, puisqu’il n’est pas retrouvé chez lui.



