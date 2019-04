Accusé d'être un "galant escroc" : Abdou Karim Gueye Xrum Xax exclu du mouvement Nittu Deugueu Accusé d'être un "galant escroc" par son ex femme sur dakarposte via une audio, l'activiste Abdou Karim Guèye Xrum Xax a été exclu du mouvement Nittu Deugueu d'après une note du coordonnateur du dit mouvement parvenue à la rédaction de leral.net.

Suite aux informations parue dans la presse du 01/04/2019 faisant état d'un rocambolesque affaire de moeurs impliquant M Abdou Karim Gueye porte parole du mouvement nittu deugue...Informations dans la quelle la Dame du nom de Maimouna Senghor estime que Abdou Karim Gueye n'est qu'un imposteur,un chasseur de "femme riche " qui avait profité d'elle non pas par amour, mais simplement pour sa situation financière dans un récent mariage ...



Et il en est pas à son premier essai puisque avant elle,il avait fait la même chose avec une autre Dame et envisage avec une autre femme résident à l'Arabie saoudite de refaire la même chose.



Compte tenu de la gravité des allégations qui lui sont reprochées et après investigation et concertation, le mouvement nittu deugue décide d'exclure définitive le concerné Abdou Karim Gueye du mouvement pour des faits contraires à la philosophie du mouvement et les valeurs morales et religieuses prônées par le mouvement

Le coordinateur

Omar Sarr





