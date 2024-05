Accusé de détournements et fraudes sur plusieurs milliards… Cheikh Issa Sall va servir une citation directe à Sanslimites Tribune- L’article de nos confrères de Sanslimites portant sur des « détournements et Fraudes de plusieurs milliards » sous la Direction de Cheikh Issa Sall en complicité avec M S et B.ND à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal va certainement atterrir sur la table du Procureur. C’est ce que nous avons appris auprès de l’ancien directeur général de boîte.

Cheikh Issa Sall se dit « ulcéré » par ces propos qu’il a qualifié de « mensongers » et sans fondement. « Mon honneur et ma crédibilité n'ont pas de prix. Cette volonté manifeste de me nuire ne passera pas. C’est ainsi que j'ai décidé de porter plainte contre les auteurs de ce tissu de mensonges », a déploré Cheikh Issa Sall.



Ce dernier de préciser qu’une citation directe sera servie aux auteurs de l’article dans la matinée d’aujourd’hui. Rappelons que Sanslimites a évoqué un « scandale majeur » qui aurait éclaté à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal, impliquant l’ancien directeur général Cheikh Issa Sall.



« En complicité avec M. Sylla, un homme d’affaires et ami intime d’Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall, ainsi que B. Ndiaye, ils ont créé une société foncière frauduleuse. Cette société était chargée de vendre illégalement des terrains de l’État en utilisant des baux falsifiés et d’autres méthodes d’escroquerie pour détourner des fonds publics à des fins personnelles et familiales.



Le scandale qui porte sur plusieurs milliards, révèle des liens politiques potentiels et soulève de sérieuses questions sur la nécessité de reddition des comptes par le nouveau régime en place », avait fait savoir le site.



La plainte de Cheikh Issa Sall sera bientôt déposée…



