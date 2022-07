Accusé de détournements : le délégué du marché de Colobane porte plainte contre ses détracteurs

Rien ne va plus entre le délégué du marché de Colobane et certains commerçants. Ces derniers accusent leur délégué de détournements. Lequel compte déposer une plainte pour diffamation. Le feu couve au marché de Colobane. Et pour cause, le délégué du marché de Colobane est accusé de détournements financiers, informe Rewmi.



En effet, après le passage du ministère de la Microfinance et de l'économie solidaire, qui a octroyé des financements à certains commerçants, les marchands ne parlent plus le même langage. Face à la presse, Mouhamadou Bara Amar bat en brèche ces allégations. Selon lui, il n'a reçu aucun financement. " Ceux qui s’agitent sont dans la diffamation. Les bénéficiaires ont reçu directement dans leur compte bancaire ", dit-il. Et de poursuivre:" 132 personnes ont reçu leur financements directs". En ce qui concerne la gestion du marché, le délégué général soutient que son équipe a fait beaucoup d'efforts pour la bonne marche de leur lieu de travail. " Nous avons réceptionné les toilettes, renforcé l'électricité entre autres", fait-il savoir.



Très en verve, il indique qu'une plainte a été déposée pour diffamation et interpelle le procureur pour leurs détracteurs qui font l'objet de beaucoup de plaintes. Le délégué soutient que des renouvellements sont prévus. " Nous voulons que ceux qui ont bien sûr des cantines ici participent aux renouvellements mais des ambulants ne peu- vent pas participer" précise-t-il. Le délégué du marché de Colobane invite ses détracteurs à un débat sérieux au lieu de créer des problèmes à leur lieu de travail