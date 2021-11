Accusé de favoritisme par Ngagne Diop: Oumar Guèye se lave à grande eau

Accusé de favoriser sa commune, le ministre Oumar Guèye, par ailleurs maire de Sangalkam, a décidé de croiser le fer avec ses détracteurs. D’après lui, il n’y a pas de disparités dans la répartition de la CEL.



Les fonds, dit-il, sont alloués aux collectivités territoriales en fonction d’un certain nombre de critères. Sauf qu'il s’est trouvé simplement, qu’au niveau de la région de Dakar, avec les corrections qui se sont opérées, particulièrement dans la zone de Sangalkam et qui font de cette localité une très grande commune, cette dernière reçoit plus de ressources qu’auparavant.



Renvoyant ses détracteurs aux textes, Oumar Guèye précise que son département ne fait pas la répartition. Mais il est exécuté, sur la base d’un arrêté interministériel du ministère des Collectivités territoriales et celui des Finances et du Budget, à partir de la clé de répartition qui détermine pour chaque collectivité, le montant qui lui est alloué.