Accusé de harcèlement sexuel, le gouverneur de l'Etat de New York annonce sa démission Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 18:37

Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, a annoncé mardi sa démission, une semaine après un rapport accablant sur l’affaire. « Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer », a déclaré Andrew Cuomo, qui a aussi présenté ses « profondes excuses ». Publié […] Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, a annoncé mardi sa démission, une semaine après un rapport accablant sur l’affaire. « Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer », a déclaré Andrew Cuomo, qui a aussi présenté ses « profondes excuses ». Publié le 3 août, ce rapport accablant selon lequel M. Cuomo a harcelé sexuellement 11 employées, résulte d’une enquête menée par le bureau de la procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James. Ce rapport désignait également Mme DeRosa comme faisant partie d’un groupe de soutien cherchant à exercer des représailles contre une femme qui avait accusé le gouverneur de harcèlement. Gouverneur de l’Etat de New York depuis 2011, réélu en 2014 et 2018, Andrew Cuomo, 63 ans, n’a cessé de nier sa culpabilité, assurant n’avoir « jamais touché quelqu’un de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées ». Une plainte déposée contre lui ouvrait la voie à de possibles poursuites judiciaires. De nombreux alliés démocrates, jusqu’au président Joe Biden, avaient appelé à sa démissionner du poste de gouverneur l’Etat de New York. Andrew Cuomo fait aussi l’objet d’une procédure au Parlement de l’Etat de New York pouvant aboutir à sa destitution.



Source : http://lesoleil.sn/accuse-de-harcelement-sexuel-le...

