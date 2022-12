Accusé de viol par sa domestique de 16 ans : Du fond de sa cellule, Sitor Ndour déchu de son poste de Pca de la Saed Le responsable politique du Parti de l’Alliance pour la République (Apr) est en prison depuis le mois d’octobre dernier, suite à une affaire de mœurs portant sur un cas de viol présumé, et dans laquelle il a été accusé par une jeune fille ménagère de 16 ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Décembre 2022

Un autre malheur vient accroître son désespoir, par cette nouvelle tombée : l’ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) n’est plus Pca de la Saed.



En effet, Sitor Ndour vient de perdre son poste de président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal (Saed).



Cette décision a été prise, mercredi, par le Président Macky Sall à l'occasion de la réunion du conseil des ministres. Le responsable politique de l’Apr a été remplacé par Amadou Niang, un expert financier et en management des organisations, selon le communiqué

Tribune



