Accusé de viol par son ex-copine : Aly Cissé risque 5 ans d'emprisonnement ferme Né en 1998, Aly Cissé a été attrait ce vendredi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de viol et de détournement de mineure au préjudice de son ex-copine A.D. Si toutefois, le juge suit le réquisitoire du procureur le 7 Septembre prochain, le prévenu va purger une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018

Entre Aly Cissé et sa victime A.D, âgée de 17 ans, c'était le parfait amour. Seulement, après avoir été largué par sa dulcinée, le jeune garçon de 20 ans n'a pas su le digérer. Ainsi, pour entrer à nouveau en contact avec son ex, le mis en cause est allé créer un faux compte Facebook du nom d'Ismaïla Soumaré. Avec ce modus opérandis, Aly Cissé se lie d'amitié avec la demoiselle Dramé sur le réseau social et l'invite plus tard chez son grand-frère à Keur Massar. Une fois sur les lieux, la plaignante qui est tombée à sa grande surprise sur son ex-amoureux aurait été victime d'un abus sexuel.



Attrait ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a nié les faits. Selon lui, il a entretenu un rapport sexuel consenti avec sa victime. " Le jour de mon rendez-vous avec la partie civile, c'est une amie du nom de Fatou Sène qui est allée la pendre au niveau de la Station de Keur Massar vers les coups de 9 h. Malgré cela, une fois chez moi, elle est restée là-bas jusqu'à 15h. Et, on a entretenu un rapport sexuel consenti dans ma chambre.



D'ailleurs, c'était la deuxième fois qu'elle s’est donné à moi. Car, au cours de notre ydille, on a eu à s'adonner à une partie de jambes en l'air dans un jardin public", s'est défendu Aly Cissé.



Une version qui est loin de convaincre la représentante du Ministère public. Selon elle, vue toute la stratégie que le prévenu a mise en place pour avoir sa victime chez lui, ses dénégations ne sauraient peser sur les déclarations de l'adolescente. " Même si, le certificat médical ne nous renseigne pas sur l'existence de la violence. Je suis convaincue que les faits de détournement de mineure et de viol sont constants. Parce que, la victime ne se doutait point qu'il communiquait avec le prévenu. En dehors du faux compte Facebook, ce dernier discutait aussi, avec elle sur Whatsapp avec un numéro de téléphone de la France.



En outre, la partie civile a soutenu à l'enquête préliminaire que le prévenu avait déchiré sa robe et son slip, avant de la contraindre à coucher avec lui. Le cousin du prévenu, Adama Cissé, entendu aussi par les enquêteurs avait déclaré que le jour des faits, il avait trouvé la jeune fille dans leur salon, mine renfrognée", a souligné le maître des poursuites.



" Je rappelle aussi, que le prévenu a été arrêté au mois de Mai dernier, à Waoundé ( Fouta). Parce qu'après les faits courant l'année 2017, il avait fondu dans la nature, lorsque, la mère de la victime a déposé une plainte contre lui au niveau de la Brigade de Keur Massar", a poursuivi la parquétière, avant de requérir cinq ans d'emprisonnement ferme contre le prévenu.



La défense : assurée par Mes Baba Diop et Babacar Mbaye a plaidé la relaxe pour le chef de viol. Et, une application bienveillante de la loi pour l'infraction de détournement de mineure.



Pour Me Baba Diop, le seul pêché que son client a commis, c'est d'avoir aimé sa victime. " Ce garçon n'a fait qu'utiliser tout ce que la technologie lui a offert pour retrouver sa dulcinée qu'il aime toujours. Et sur le plan sexuel, sa victime est plus âgée que lui. Parce que, la majorité sexuelle est de 16 ans chez les filles. Mon client n'avait que 18 ans au moment des faits. La preuve qu'il avait déchirée la robe et le slip de sa victime, n'a pas était rapportée. Parce que, ces objets n'ont pas été présentés aux enquêteurs. Le certificat médical aussi, a fait état d'une blessure hyménale ancienne. Je vous demande donc, d'écarter le viol. Et de lui faire une application bienveillante de la loi pour le chef de détournement de mineure", a sollicité la robe noire.



Au terme des plaidoiries, le juge a fixé son délibéré au 7 septembre prochain.



Kady FATY Leral



