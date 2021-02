Accusé de vol par son collègue Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Le charretier agresse son ami avec un tesson de bouteille Mbacké Diokhané s’est senti vexé quand son collègue lui a interdit de voler le téléphone d’une dame qui passait. Furieux, s’est jeté sur son lui et l’a agressé avec un tesson de bouteille. C’est suite à un appel téléphonique, émanant d’un tiers, les informant d’un […] Le charretier agresse son ami avec un tesson de bouteille Mbacké Diokhané s’est senti vexé quand son collègue lui a interdit de voler le téléphone d’une dame qui passait. Furieux, s’est jeté sur son lui et l’a agressé avec un tesson de bouteille. C’est suite à un appel téléphonique, émanant d’un tiers, les informant d’un cas de violence et voies de faits réciproques à l’unité 11 des Parcelles Assainies près du

marché de l’église que les hommes de la brigade de recherches du commissariat des PA se sont transportés sur les lieux. Selon des renseignements recueillis sur place par les éléments de la police, le nommé Mbacké Diokhané aurait asséné un coup de tesson de bouteille à son antagoniste, Modou Cissé. Leur différend découle du fait que le nommé Mbacké Diokhané n’a pas supporté que son antagoniste l’ait accusé de vouloir voler le téléphone d’une dame qui passait. ….La suite dans le quotidien Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/accuse-de-vol-par-son-collegue...

Accueil Envoyer à un ami Partager