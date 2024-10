Accusé sur les réseaux sociaux : Le groupe Synergies Afrique se désole et fustige avec la dernière énergie, les allégations de Mody Niang L’an 2017 et le 10 mai, par lettre N°0217 MEN/SG/DCS/BP/pbn, l’entreprise Synergies Afrique a reçu de la Direction des constructions scolaires (DCS) du Ministère de l’Education nationale, une lettre d’invitation à soumissionner, sous pli fermé, aux quatre lots du programme de remplacement des abris provisoires dans les écoles du Sénégal, déchargée le même jour, à travers un appel d’offres restreint avec montage financier, référencé N°001/DCS/MEN/2017.

Dans ladite lettre d’invitation, tous les critères de qualification et d’éligibilité ont été consigné.

En réponse, le mardi 25 mai 2017, notre structure, Synergies Afrique a déposé une offre technique et financière aux lots 1 et 4, portant respectivement sur :



- La construction et l’équipement de 1850 salles de classe en remplacement d’abris provisoire, 1372 blocs administratifs, 730 blocs d’hygiène et 70500 ml de murs de clôture en matériaux classiques,

- La construction et l’équipement de 1462 salles de classe en remplacement d’abris provisoire, 1093 blocs administratifs, 559 blocs d’hygiène et 54000 ml de murs de clôture en matériaux classiques.



A l’issue de la procédure, par lettre N° 0348 MEN/SG/DCS/BM/pbn du 06 juillet 2017, l’entreprise Synergies Afrique a été notifiée de l’attribution provisoire du marché de construction et d’équipement de 1850 salles de classe en remplacement d’abris provisoire, 1372 blocs administratifs, 730 blocs d’hygiène et 70500 ml de murs de clôture en matériaux classiques, objet du lot 1.



Dans le communiqué, lit-on, la mise en œuvre de ce marché, l’Etat du Sénégal, après que l’entreprise Synergies Afrique a démarché la BOAD pour la mise en œuvre, a signé, après négociation avec la BOAD des conditions par ses services compétents, notamment le Ministère de l’Economie et des Finances d’alors et le Ministère de l’Education nationale, deux accords de prêts pour le financement des travaux et équipements du lot 1. Ces accords de prêts ont été signés les 03 novembre 2017 et 05 septembre 2018.



Le marché signé du lot 1, attribué à l’entreprise Synergies Afrique par la Direction des Constructions scolaires du Ministère de l’Education nationale a été souscrit par le Ministre de l’Education nationale le 15 septembre 2017 et a ainsi fait tout le circuit de validation.



En effet, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) a émis un avis favorable au marché signé et souscrit par le Ministère de l’Education nationale le 20 octobre 2017. Par la suite, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, a approuvé ledit marché le 14 novembre 2017.



Le marché approuvé a été immatriculé sous le N° T 3099/17-DK et ensuite été notifié à Synergies Afrique par la Direction des Constructions scolaires le 24 novembre 2017.



Ainsi l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à Synergies Afrique par la DCS, le 12 janvier 2018. Le marché a été enregistré aux impôts et domaines par Synergies Afrique le 24 janvier 2018.



Le démarrage des travaux du lot 1, attribué à l’entreprise Synergies Afrique, a démarré avec le lancement du programme par le Ministre de l’Education nationale à l’hotel Méridien Président en mars 2028. Cette cérémonie de lancement a été l’occasion pour Synergies Afrique de communiquer devant le Ministère de l’Education nationale, en présence de tous les acteurs, le dispositif à mettre en œuvre pour l’exécution du lot 1 et de remettre aux ingénieurs et techniciens supérieurs recrutés par Synergies Afrique, les clés des véhicules et motos, tous neufs, acquis pour les déplacements desdits agents pour le suivi des travaux sur l’étendue du territoire.



Durant toute l’exécution du marché, le Ministère de l’Education nationale, par l’intermédiaire de son bras technique, la Direction des Constructions scolaires, a effectué des missions de suivi et de supervision des travaux en rapport avec Synergies Afrique et de tous les démembrements du Ministère au niveau déconcentré.



A ce jour, les travaux et les fournitures des équipements sont entièrement réalisés dans les quatorze régions et les quarante-six départements du Sénégal.



Le lot 1 du programme de remplacement des abris provisoires, attribué à l’entreprise Synergies Afrique a permis de remplacer 1850 salles de classe en abris provisoires dans les écoles élémentaires du Sénégal mais aussi a réalisé en termes d’ouvrages annexes pour mettre à niveau les écoles existantes 1318 blocs administratifs équipés et 730 blocs d’hygiène toujours à l’élémentaire ; 31 blocs administratifs équipés et 58 blocs d’hygiène dans les collèges mais aussi 23 blocs administratifs équipés dans les lycées et 70 500 mètres linéaires de murs de clôture au niveau des collèges et des lycées du Sénégal.



L’entreprise Synergies Afrique tient particulièrement à préciser que tout paiement dont elle a bénéficié dans le cadre de ce marché, a fait l’objet d’une certification en amont par la Direction des Construction scolaires, des attachements relatifs aux travaux réalisés avant de passer par la Direction de l’Ordonnancement des Dépenses publiques (DODP) du Ministère de l’Economie et des Finances d’alors pour être transmis à la BOAD qui est la seule structure habilitée à procéder au paiement, après réception de l’Etat du Sénégal desdites preuves de services faits.



Avec ce projet, l’entreprise Synergies Afrique a contribué à la création d’emplois au Sénégal de manière considérable durant la phase d’exécution du lot 1.



En effet, pour la construction d’une salle de classe il faut au moins pour les différents corps d’état, notamment maçonnerie, électricité, menuiserie métallique, peinture, carrelage, charpente et couverture, entre autres un ouvrier qualifié et deux manœuvres, soient au moins dix-huit personnes.



Ainsi, pour les 1850 salles de classe du lot 1, synergies Afrique a céré au moins 33 000 emplois durant la période des travaux, sans compter les emplois créés avec la réalisation des 1372 blocs administratifs, des 730 blocs d’hygiène et des 70 500 mètres linéaires de murs de clôture.



A cés emplois directs, il faut ajouter les emplois indirects avec toutes les personnes qui tournent autour des chantiers en effectuant un petit commerce, allant de la vente d’eau, de restauration et autres.



Synergies Afrique tient également à préciser que durant toute l’exécution du lot 1 dont elle est attributaire, la BOAD a effectué plusieurs missions de supervision des travaux avec des rapports de missions partagés avec la partie sénégalaise et pas une seule fois, le Ministère de l’Education nationale ne nous a notifié une correspondance allant dans le sens de reproches autres que sur les délais d’exécution.



Aujourd’hui, le groupe Synergies Afrique se désole et fustige avec la dernière énergie, les allégations de Monsieur Mody Niang dans les réseaux sociaux au moment où, avec toutes les preuves citées ci-haut, disponibles aussi bien au Ministère de l’Education nationale et au niveau de Synergies Afrique, une simple vérification de la documentation aurait suffi pour éviter des déclaration incendiaires avec une intention manifeste de nuire à la réputation de groupe dont le Président directeur général s’est battu à construire durant quarante-deux ans et dans des conditions pas toujours évidentes.



Aussi, le groupe Synergies Afrique vigoureusement à préciser que les vingt-cinq milliards dont parle Monsieur Mody Niang n’ont rien à voir avec son marché. En effet, il est clairement indiqué dans la presse que la BOAD a signé avec l’Etat du Sénégal, le 24 juin 2022, un accord de prêt dudit montant pour financer les travaux du lot 2 du programme de remplacement des abris provisoires, attribué à une autre entreprise.



Cet amalgame prouve à suffisance, la volonté de Monsieur Mody Niang, de nuire et de salir la réputation du Président Directeur général de l’entreprise Synergies Afrique Monsieur Khalifa Babacar Camara qui ne cesse de travailler pour son pays.



Concernant la condamnation au tribunal du commerce, elle est relative à une affaire opposant Synergies Afrique et l’entreprise CCE. Cette affaire a été vidée par le tribunal et l’entreprise CCE a accepté de payer deux cent millions à Synergies Afrique dont, à ce jour 50 sont déjà payés. Le reste est en cours de paiement avec des moratoires mensuels.

Pour cette affaire également, Monsieur Mody Niang a tout faut car ne détenant pas simplement les bonnes informations et ne s’étant pas donné la peine de vérifier.



Enfin, pour l’affaire de l’ONAS, le dossier est pendant devant les tribunaux.



Le Président Directeur général de l’entreprise Synergies Afrique, se réserve le droit d’ester en justice ce dossier pour que de pareils accusations ne se reproduisent plus jamais à son encontre.







