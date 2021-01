Accusée d'abus d'autorité/ La Police nationale joue la sainte La police apporte des précisions après les accusations selon lesquelles elle exercerait un abus d’autorité sur les citoyens. Selon le Bureau des relations publiques de la police nationale, des messages audiovisuels sont en train d’être diffusés dans les réseaux sociaux pour dénoncer une utilisation exagérée de la force par des éléments de la Police nationale.

« La Police nationale tient à préciser que c’est dans le cadre des activités du Comité départemental de Protection de l’Enfant (CDPE), que des opérations de retrait des enfants de la rue ont été menées le jeudi 28 janvier 2021, dans les secteurs de la Médina, de Dieupeul, de Grand-Dakar, de Colobane et du Point E. L’objectif est de protéger les enfants des risques de contamination à la Covid-19 et de leur assurer un accès à l’éducation et à la santé », explique-t-on dans le communiqué.



Le document mentionne également qu’à ce titre « et conformément à la procédure, la Police nationale par le biais de la Brigade des mœurs et des Mineurs de la Sûreté urbaine, a apporté son concours aux acteurs impliqués dans ces opérations. Dès lors, poursuivant leur mission dans le secteur de Grand Dakar, deux individus se sont présentés devant les éléments de la Police pour s’opposer vigoureusement à l’opération et ordonner aux enfants de saccager le bus affrété par le Ministère chargé de la Protection de l’Enfant pour les besoins de ladite opération ».



Selon la police, cette entrave au travail de la Police a entraîné l’interpellation de l’un des récalcitrants, qui a été conduit au commissariat de Grand-Dakar, avant d’être relaxé quelques minutes plus tard. C’est pourquoi, signale-t-on dans le document : « Souhaitons réfuter ces allégations dénuées de tout fondement, eu égard aux accusations graves portées à l’endroit de la Police nationale et de l’État du Sénégal, qui en aucune manière ne peuvent être derrière une cabale contre les « daaras » et les maîtres coraniques.



En effet, la police a rappelé que la mission menée dans le cadre des activités de la CDPE ne vise pas les écoles coraniques. Mais, il s’agit plutôt de retirer les enfants de la rue et leur assurer un retour sécurisé dans leurs foyers respectifs, à côté de leurs parents. De même, elle rappelle être au service de tous les Sénégalais sans distinction aucune et continuera comme toujours de mener ses missions régaliennes dans le respect de la Loi et des droits des citoyens.

