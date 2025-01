Accusée d’avoir attribué un logement à Jérôme Bandiacky, Mimi Touré se lâche Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Charlotte Diop L’affaire dite Jérôme BANDIAKY alias Sniper n’a pas fini de surprendre les sénégalais. Arrêté il y a quelques mois et placé sous mandat de dépôt pour détention d’arme sans autorisation et occupation illégale d’un logement administratif, l’ancien homme de main de Macky SALL a fait de nouvelles révélations lors de son audition devant le magistrat instructeur. Sniper a accusé Aminata TOURE qui n’a pas tardé à réagir Le Haut représentant du Président de la République et ancienne Première ministre, a réagi avec fermeté aux allégations l’impliquant dans l’affaire Jérôme BANDIAKY, un ancien agent de sa sécurité. Dans un message publié sur Facebook, l’ex-ministre de la Justice a réfuté ce qu’elle qualifie de « tentatives désespérées de manipulation de l’opinion publique ». L’affaire dite Jérôme BANDIAKY alias Sniper n’a pas fini de surprendre les sénégalais. Arrêté il y a quelques mois et placé sous mandat de dépôt pour détention d’arme sans autorisation et occupation illégale d’un logement administratif, l’ancien homme de main de Macky SALL a fait de nouvelles révélations […] Mme TOURE a expliqué que Jérôme BQNDIAKY faisait partie de son équipe de sécurité lorsqu’elle était en fonction, précisant qu’il occupait un logement de fonction proche de son domicile officiel. Ces faits remontent à plus de dix ans, a-t-elle rappelé, soulignant qu’elle avait quitté son poste de Premier ministre en 2014. Cette mise au point intervient dans un contexte marqué par des rumeurs circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux, insinuant des pratiques douteuses liées à cet ancien agent. « Il y a plus de dix ans que j’ai quitté mes fonctions de Premier ministre. Ces accusations sont non seulement infondées, mais visent également à détourner l’attention de l’opinion publique », a déclaré Mimi TOURE. En conclusion, l’ancienne cheffe du gouvernement a réitéré son appel à la prudence face à ce qu’elle considère comme une tentative de manipulation médiatique, invitant au respect de la vérité et à la vigilance face aux discours malveillants.



Source : Source : https://atlanticactu.com/accusee-davoir-attribue-u... Sénégal Atlanticactu / Charlotte Diop

Accueil Envoyer à un ami Partager