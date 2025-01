Accusée de « favoritisme » : Aïda Mbodj s’en blanchit et élimine le «wadial Magal» Aïda Mbodj, Déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (Der/Fj), déclare avoir un «nom et une réputation à protéger». Elle ne peut donc laisser passer les accusations de favoritisme concernant l’octroi des financements de la Der. Elle a ainsi annoncé le non renouvellement du produit «wadial magal» qui a fait l’objet des accusations. Source Le Quotidien

Aïda Mbodj a décidé de prendre la parole. Accusée de «favoritisme» dans l’octroi des financements de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der), elle a fustigé la «mauvaise foi» de ses détracteurs. «Des bulletins sont parvenus au Chef de l’Etat évoquant le «wadial magal« (préparer le magal, en francais). Ils disent que je n’ai financé que mes proches. Ce qui est faux. Ce produit de la Der vise à aider les artisans en les finançant avant les cérémonies religieuses. Parmi les bénéficiaires, il y a en qui ont intégralement remboursé leurs prêts avant même le magal» a informé Aïda Mbodj.



Elle ne veut plus que son nom soit cité dans des affaires de favoritisme. «On ne souhaite plus être calomniée. Avec l’inscription sur la plateforme, je n’ai aucune idée des bénéficiaires. Je ne peux même pas intervenir. Tout est digitalisé. Seules les personnes de mauvaise foi peuvent parler de favoritisme. J’ai un nom et une réputation à protéger. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses



. On avait dénoncé le fait que la Der ne finançait que les militants de l’Apr au détriment de l’opposition. Cette position m’a valu une plainte à l’époque. On ne peut pas faire aujourd’hui ce qu’on avait dénoncé hier» a-telle déclaré lors de la cérémonie de remise des financements de la campagne d‘autonomisation.



D’après Aïda Mboj, Toute personne qui veut un financement peut faire la demande sur la plateforme de la Der. «Aujourd’hui la Der est accessible et à la portée des Sénégalais» a-t-elle ajouté. D’ailleurs, Aïda Mbodj a annoncé que le produit «wadial gamou ou magal» ne va plus être renouvelé. «La demande est certe là mais vu que des gens en profitent pour nous accuser de favoritisme, on va l’arrêter. C’était important pour les bénéficiaires» a-t-elle informé.



Aïda Mbodj a tenu ces propos lors de la cérémonie de remise des financements de la campagne nationale d’autonomisation. Lancée le 24 septembre, la campagne a pris fin le 11 octobre 2024. L’objectif était de soutenir les porteurs de projets par des financements pouvant aller jusqu’à 2 millions de FCfa, et de favoriser l’autonomisation des femmes et des jeunes dans tous les coins du Sénégal. Cette campagne a été victime de son succès.



En effet, 5 milliards Cfa étaient prévus mais finalement, la Der a rajouté 600 millions Cfa car il y’avait beaucoup de sollicitations. La demande de financement globale est de 60 milliards Cfa.



Sur les 59 766 demandes enregistrées, seuls 8667 projets ont pu être financés. Ces demandes viennent de 544 communes. Pour 2025, 15 mille projets sont prévus pour un montant de 11,3 milliards Cfa



