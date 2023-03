Acharnement contre le chroniqueur Pape Ndiaye: Cheikh Niass sidéré par les chefs d’accusations, un sit-in prévu le dimanche 19 Mars

Pour défendre leur collègue et employé Pape Ndiaye, journaliste/Chroniqueur, le groupe walfadjri se met en ordre de bataille pour exiger la libération de ce dernier, privé de liberté depuis 15 jours.

En effet, après avoir pris connaissance de la longue liste de chefs d’accusations contre le journaliste, Cheikh Niass, le PDG du groupe Walfadjri affirme être dépassé par certaines lignes.

Il a été retenu contre le journaliste : provocation d’un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre l’ordre de la justice, discours portant du discrédit à un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles, et enfin mis en danger de la vie d’autrui. Ces charges qui ne sont pas imputées aux plus violents des agresseurs ne peuvent être retenues contre un journaliste sans susciter une indignation collective.

« Les commentaires sont nombreux mais jusque-là aucun d’entre eux n’a réussi a expliqué en quoi les propos de Pape Ndiaye on provoqué un attroupement comme le sous-entend l’accusation? Comment ont-ils mis en danger la vie d’autrui ? Qui est cet autrui? A t-il porté plainte contre le journaliste?…» s’indigne Cheikh Niass.

Compte tenu de cet « acharnement »le groupe Walfadjri par la voix de son directeur général compte se défendre jusqu’au bout. Sur ceux à la suite de leur manifestation au mois de février dernier il prévoit un sit-in le dimanche 19 Mars prochain à 15h.

Source : https://www.dakaractu.com/Acharnement-contre-le-ch...