Acharnement et attaques contre la presse : La Coordination des associations de presse lance un cri de coeur Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 19:48 | | 1 commentaire(s)| La presse n'en peut plus !!! C'est le cri de coeur de la Coordination des associations de presse. Les journalistes ont fait face a la presse ce vendredi, pour dénoncer ce qu'ils appellent un acharnement qui n'a qu' un seul but, museler la presse à travers l'arme sournoise de la fiscalité, la tyrannie de la pensée unique, la vindicte populaire, entre autres. Pour faire face aux attaques à l'encontre de la presse, un édito commun, un conseil des médias et une journée sans presse sont prévus. Mais aussi, une grande marche est aussi envisagée au mois de juillet.



