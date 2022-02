Achat d’un camion : Le commerçant O. Ndiaye gruge 3 millions à son collègue

Les deux commerçants sont tombés d’accord sur la somme de 8 millions. M. Diop lui donne une avance 3,185 millions et O.Ndiaye lui promet que le camion sera livré dans trois jours. Mais dès qu’il a empoché l’argent, il a disparu.



Las d’attendre, M. Diop a déposé une plainte à la Police des Parcelles Assainies pour escroquerie. Un an plus tard, la victime a rencontré, par hasard, son bourreau.



Surpris, O.Ndiaye a tenté de prendre la poudre d’escampette, mais il a été rapidement maîtrisé par sa victime, aidée en cela par quelques passants. Il est isolé dans une maison avant l’arrivée de la Police. Avisés, les hommes du commissaire Thierno Diop sont venus cueillir O. Ndiaye avant de l’acheminer au poste de Police.



Interrogé sur l’affaire, O. Ndiaye a reconnu les faits avant de soutenir qu’il a agi ainsi à cause de ses difficultés financières. Placé en garde à vue, il sera déféré devant le parquet pour escroquerie

L’As