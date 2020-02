Achat de voitures au Cese: le Syndicat des cadres et employés de la Fonction publique dénonce une défiance à l'endroit du chef de l’Etat Le Syndicat des cadres et employés de la Fonction publique dénonce l’achat de véhicules au Conseil économique social et environnemental (Cese). Selon Mactar Dabo, le Secrétaire général du syndicat, cela représente une défiance à l’endroit du chef de l’Etat, qui a récemment annoncé la suspension d’achats de véhicules administratifs, même si l’institution souligne que ces voitures ont été achetées à titre individuelle et non au nom du Cese, qui n’a servi que de facilitateur. Par ailleurs, souligne M. Dabo, le chef de l’Etat avait annoncé des indemnités forfaitaires pour les employés de la Fonction publique, qui accompagnent la nouvelle mesure. Selon lui, en achetant ces voitures, les employés du Cese ne doivent plus avoir droit à ces indemnités.

