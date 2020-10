Acte ignoble à Guinaw Rail : Le pédophile D. F abusait d’un mineur de 08 ans D. F croupit en prison pour actes contre nature et abus sexuels sur un mineur de 08 ans. Le mis en cause a été alpagué par les éléments du commissariat de Guinaw rails.

Selon des sources de «L’As», les faits se sont produits la semaine dernière à Guinaw-rails Nord. Pour assouvir sa libido, le présumé pédophile a entraîné le gamin sur la terrasse d’une maison avant de passer à l’acte.



D’abord, il demande au mineur de lui faire une fellation avant de le pénétrer. Après l’acte sexuel, l’enfant qui se tordait de douleurs est allé se plaindre auprès de ses parents. Ces derniers se sont rendus à la Police pour dénoncer le mis en cause D. F.



Des tests médicaux effectués sur l’enfant ont confirmé l’acte sexuel. Interpellé par les limiers, le mis en cause a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour actes contre nature et abus sexuels sur un mineur de 08 ans.



