Actes contre nature à Guinaw Rails : 2 “goordjigueen” surpris en pleine action dans la rue Un autre rocambolesque $c@nd@le $*xu*l secoue la grande banlieue. Après l’affaire des filles lesbiennes à Thiaroye Leona, que Limametti avait relayée en exclusivité, c’est au tour de deux jeunes amants “goordjigueen” de susciter une vague d’indignation et de réprobations dans la commune de Guinaw Rails, à Pikine.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Les deux “hommes” étaient sur le point de satisfaire nuitamment leur libido dans la rue lorsque des éléments du commissariat de police de la localité les ont surpris, ils étaient n*s comme des vers.



Selon le journal Les Échos , les deux garçons fricotent ensemble depuis trois ans. Il s’agit d’un jeune apprenti et un mécanicien. Ils ont été surpris à côté de l’école Paix par la police qui faisait la patrouille vers 1h du matin.

