Actes contre-nature: les homosexuels Lamine Ndiaye et Moussa Sadio prennent 6 mois ferme Deux homosexuels, ont été condamnés, hier, par le tribunal de Dakar à 6 mois de prison ferme pour actes contre-nature. Lamine Ndiaye et Moussa Sadio ont été ont été surpris par les policiers, nuitamment, un samedi, en pleins ébats sexuels sur la plage de la Corniche, rapporte "Le Témoin".

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos