Actes d’indiscipline dans les écoles : le ministère de l’Education sort le bâton

Le ministère de l’Education nationale, « soucieux et garant de l’intégrité physique et morale des travailleurs du secteur ainsi que de tous les élèves de tous les ordres d’enseignement », s’est solidarisé avec la décision prise au niveau du lycée de Sanghé (Thiès) d’exclure définitivement de l’établissement, l’élève El Hadji Malick Maodo Ndione qui a agressé […] Le ministère de l’Education nationale, « soucieux et garant de l’intégrité physique et morale des travailleurs du secteur ainsi que de tous les élèves de tous les ordres d’enseignement », s’est solidarisé avec la décision prise au niveau du lycée de Sanghé (Thiès) d’exclure définitivement de l’établissement, l’élève El Hadji Malick Maodo Ndione qui a agressé son surveillant Hamady Diawara. A travers un communiqué de presse signé du Directeur de la Formation et de la Communication et porte-parole dudit ministère, Mohamed Moustapha Diagne, les services du ministre Mamadou Talla disent constater, par ailleurs, que depuis quelques moments, comme un effet d’entraînement, des élèves se lancent un challenge d’actes d’indiscipline inqualifiables. « De telles pratiques ne pourront jamais continuer à prospérer au niveau de nos écoles et établissements », a-t-il mis en garde. Le ministre de l’Education nationale en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs. « L’exemplarité dans la conduite doit être érigée en règle dans tout l’espace scolaire. En inscrivant sa démarche sur un dialogue social inclusif, le ministre a dès sa prise de fonction placé l’éducation aux valeurs parmi ses cinq (5) priorités. Les valeurs cardinales de la société sénégalaise doivent par conséquent être adoptées par tous et particulièrement par nos élèves », a ajouté M. Diagne. Il précise que le ministère de tutelle « n’acceptera pas que la fonction enseignante soit désacralisée, et tout élève auteur d’actes d’indiscipline sera traduit en conseil de discipline et les mesures appropriées prises ». Salla GUEYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/actes-dindiscipline-dans-les-ec...

