Actes de nature à occasionner des troubles politiques graves: Yarga Sy et 16 autres partisans de Sonko relaxés Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|

bunal correctionnel de Dakar vient de donner sa décision sur l'affaire des 20 manifestants arrêtés lors des émeutes relatives au procès du 16 mars opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Après 9 mois de détention, le juge a requis une liberté totale pour 17 des mises en causes. Il s'agit entre autres de Yarga Sy, Mame Pathé, Mass Diop, Ibrahima Diallo, Ansou Sané, Mouhamadou Moustapha Gueye, Moussa Sadio, cheikh Ibrahima Dieng, Massar Diagne, Elimane Mouhamadou Thiello, Salif Ngom, , Mouhamed Baldé, Babacar Sy, Fallou Danfa Issa DIOP, Ousseynou Ndiaye, Ibrahima lo, Ahmet. Yarga Sy reste en prison ! Ils étaient accusés de commettre des actes à manœuvres ou de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou enfreindre les lois. Lors de la première audience, le procureur avait avoué n'avoir aucun élément qui puisse étayer les charges retenues contre ces personnes. Alors qu'il a été relaxé, ce jeudi 13 décembre, pour le délit d'actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Yarga Sy va, tout de même, rester en prison. Et pour cause ? Il est toujours en détention dans le cadre de l'affaire sur la tentative d'assassinat présumée de Ousmane Sonko. Il est inculpé pour tentative d'assassinat et jet d'un liquide pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne. Un dossier toujours en cours d'instruction.



Source : https://lesoleil.sn/actes-de-nature-a-occasionner-...

