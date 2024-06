Actes de vandalisme et de vols d’écrous à l’autopont de Lobath Fall et ailleurs : Ageroute condamne et menace les auteurs Des vidéos montrant des actes de vandalisme et de sabotage sur les piliers de l’autopont de Lobath Fall et pouvant porter atteinte à la sécurité de l’infrastructure et des usagers, font le tour de réseaux sociaux, suscitant l’indignation des populations.

Sud Quotidien renseigne que les autorités du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, se faisant écho de ces craintes des populations, dénoncent ces actes d’indiscipline notoire.



«Il nous a été donné de constater au niveau de l’autopont de Lobath Fall des actes de vandalisme et de vols consistant à l’enlèvement des écrous de liaison des piles aux semelles de l’ouvrage.



Ces actes d’incivisme et d’indiscipline ont été enregistrés dans la quasi-totalité des ouvrages et peuvent avoir des conséquences dommageables pourla sécurité des populations et des usagers, occasionnant une dégradation prématurée de ces ouvrages», lit-on dans un communiqué de l’Ageroute.



Les auteurs de tels actes seront punis conformément à la loi. «Les autorités concernées ont été informées de ces actes répréhensibles qui feront l’objet d’une application de la loi, dans toute sa rigueur, pour punir les acteurs ».



L’Ageroute rappelle aux populations, l’importance de la préservation du patrimoine routier qui est «Un Bien Commun A Nous Tous» et par conséquent, doit être protégé et sécurisé», conclut la source du journal.



