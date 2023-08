Actes terroristes: L'Apr condamne l'escalade de la violence et exprime son soutien total au gouvernement, dans sa mission de sécurisation... Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué lu à Dakaractu, l'Alliance pour la République( Apr) déplore les " actes terroristes odieux" et présente ses condoléances aux familles des victimes. " Analysant la multiplication des actes terroristes odieux et criminels, visant d’honnêtes citoyens, des biens publics et privés consécutifs, notamment à l’arrestation du leader du Pastef et sa détention pour appels répétés à l’insurrection et la dissolution de ce

parti, l’Alliance pour la République (APR) condamne énergétiquement cette escalade de la violence que rien ne saurait justifier. Ainsi, à la suite du Président Macky SALL, l’APR s’incline devant la mémoire des deux personnes décédées dans l’attentat aux « cocktails molotov » perpétré le 01 août 2023 contre un bus de transport public, à hauteur de Yarakh. L’Alliance Pour la République présente ses condoléances émues aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés, victimes des différents actes terroristes survenus notamment dans la capitale, à Thiès et à Kaolack".



Poursuivant, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République de marteler " Face à ces nouveaux types de comportement qui visent à saper notre vivre ensemble, à installer le chaos, le désordre, la terreur et la peur par violence et la subversion, l’APR appelle d’une part la justice à la fermeté et tous les citoyens à garder la sérénité, à la retenue et à s’ériger en bouclier de la République en signalant toute activité suspecte et toute information utile aux autorités compétentes, d’autre part. À cet effet, l’APR se réjouit de l’élan citoyen noté auprès des populations qui refusent spontanément de laisser prospérer la violence dans leurs quartiers".



Dans son communiqué, l'Apr apporte son soutien à l'État et se félicite des instructions données par le chef de l'État.

" L’Alliance pour la République apprécie positivement les instructions fortes données par le Chef de l’Etat pour traquer, trouver et mettre aux arrêts tous les auteurs et leurs complices. Dans ce cadre, l’Alliance Pour la République exprime également son soutien total au gouvernement dans sa mission de sécurisation des biens et des personnes.

Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République salue

également la posture responsable de l’Etat qui a fait preuve de fermeté en prononçant

la dissolution du Pastef, pour manquements graves et répétés aux obligations des partis politiques".



S'agissant du dialogue national, " elle se félicite des grandes avancées notées dans la mise en œuvre des conclusions du Dialogue national initié par le Président Macky SALL, pour la consolidation de la paix au Sénégal, à quelques mois de la tenue de l’élection présidentielle du 25 février".

