Action sociale Tabaski: la mairie de Kédougou offre des moutons et enveloppes financières à 260 familles Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021

En prélude à la fête de Tabaski, le maire de la commune de Kédougou Mamadou Cissé a appuyé 260 familles démunies de la localité en moutons et en enveloppes financières de 25 000 F Cfa. KEDOUGOU– L’appui aux indigents par la commune de Kédougou a connu une hausse importante cette année. De l’avis du maire […] En prélude à la fête de Tabaski, le maire de la commune de Kédougou Mamadou Cissé a appuyé 260 familles démunies de la localité en moutons et en enveloppes financières de 25 000 F Cfa. KEDOUGOU– L’appui aux indigents par la commune de Kédougou a connu une hausse importante cette année. De l’avis du maire de la commune de Kédougou, cette enveloppe de 10 millions de F CFA est destinée à secourir les indigents. Elles étaient symboliquement 60 familles sur les 260 familles prévues à recevoir des enveloppes de 25.000 F Fcfa chacune lors de la cérémonie officielle tenue dans les locaux de l’hôtel de ville. Chaque délégué de quartier a aussi bénéficié d’un bélier et d’une enveloppe d’argent des mains du maire Mamadou Cissé. « C’est un secours Tabaski. Nous avons donné aux indigents deux cents enveloppes de 25 000 F Cfa et 60 moutons pour une valeur de 10 millions de F Cfa. On a ciblé les indigents, les personnes vivant avec un handicap, les délégués de quartier et même les retraités, sans distinction d partie politique. Nous avons donné à tout le. Monde et nous avons utilisé la base de données de l’action sociale », a indiqué le maire de la commune. « Le maire a toujours accompagné les personnes vulnérables pendant les fêtes religieuses, en nous mettant dans des conditions favorables. Cette année nous venons encore de recevoir des béliers en plus des enveloppes d’argent. Les mots nous manquent pour le féliciter et le remercier pour cet acte d’une grande générosité », a indiqué Diéry Dembélé, porte-parole des délégués de quartier. Ainsi, « le maire a réussi sa politique d’action sociale car il a toujours suivi les conseils et les orientations du service technique. Il a apporté une innovation en offrant des béliers et des enveloppes aux chefs de quartier. Nous avons proposé une liste de bénéficiaires à partir de la base de données de l’action sociale. Nous félicitons le maire pour avoir toujours répondu à l’attente des populations de Kédougou », renchérit Mandiaye Diaw, le chef du service départemental de l’action sociale. Amadou DIOP (Correspondant)



Source : http://lesoleil.sn/assistance-sociale-tabaski-la-m...

