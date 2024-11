Activement recherché par Interpol, un togolais arrêté à l’aéroport Mohamed 5 de Casablanca Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 01:34 | | 0 commentaire(s)|

Maroc Atlanticactu/ Casablanca/ Youssef Zyne Les policiers marocains ont arrêté à l’Aéroport Mohammed V un Togolais sous le coup d’un mandat d’arrêt international et recherché par Interpol. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce ce mardi 12 novembre l’arrestation d’un ressortissant togolais recherché par Interpol à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Le mis en cause faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises. Il est soupçonné d’avoir commis des agressions sexuelles dans la ville de Marseille au cours de l’année 2017, précise la DGSN. Le Maroc continue de collaborer étroitement avec Interpol et d’autres agences de sécurité mondiale pour lutter contre la criminalité transfrontalière.



