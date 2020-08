Actu-Débat/ Babacar Gaye (And Suxali Soppi): "Ce qui se passe au Mali est anti-démocratique (...), Pourquoi vouloir coûte que coûte pousser le Président Macky Sall à se prononcer sur un troisième..." Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 04:09 | | 0 commentaire(s)|

Pour Babacar Gaye, membre du front And Suxali Soppi ce qui s'est passé au Mali n'est pas digne d'une démocratie républicaine. Et ne fait pas la fierté du peuple africain qui depuis les indépendances travaille à instaurer des régimes démocratiques dans le continent africain, la sous région Ouest africaine notamment. "On ne doit pas encourager ce qui se passe au Mali, sinon on risque d'avoir une instabilité permanente des institutions politiques des nos États et des institutions sous régionales", a dénoncé Babacar Gaye, qui estime que ce qui s'est passé au Mali est anti-démocratique.

Le membre du front And Suxali Soppi d'estimer dans ce sens que la culture démocratique est exercée par des démocrates et non par des putschs qui n'ont pas une vocation de diriger des institutions politiques. "Pourquoi si en Afrique un président est démocratiquement élu, le peuple se lève pour réclamer sa démission?

On peut comprendre la démission d'un gouvernement, tout comme la dissolution de l'assemblée nationale pour qu'une nouvelle majorité s'installe et on organise des élections, mais démettre la clef de voûte des institutions, le président de la République... La culture démocratique est exercée par des démocrates", précisera encore Babacar Gaye.

Par ailleurs, l'ancien porte-parole du PDS, trouve inopportun le gouvernement d'union que l'on fait croire aux citoyens. Il rejette également l’idée d'agiter la question d'un troisième mandat du président Macky Sall.

" Ce que je peux vous dire c'est notre front a une vocation de parti politique fondée sur des bases républicaines dont l'ambition est de conquérir le pouvoir. Et toute personne déterminée à nous accompagner dans cette lancée nous vous accompagnerons. Cependant, sur la question du troisième mandat je ne trouve pas la nécessité de vouloir coûte que coûte pousser le président Macky Sall à se prononcer. Car il s'est déjà prononcé clairement sur cette question, ainsi que tous ses collaborateurs...", a laissé entendre Babacar Gaye dans ce numéro de l'émission Actu-Débat...

