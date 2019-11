Adama Gaye et les 20 millions de votre veuve ?

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 21:00 | | 4 commentaire(s)|

Sur sa page Facebook, sa deuxième demeure, Adama Gaye soutient détenir un décret radiant Makhtar Cissé de la Douane. Adama Gaye ment. Monsieur Gaye, publiez de grâce ce décret. Vous ne le ferez jamais parce que vous racontez des histoires. Makhtar Cissé n'en a cure de vos menaces. L'escroc c'est vous. Parce que Makhtar Cissé comme Ibrahima Ndiaye d'Ageroute a refusé de recevoir "vos" investisseurs, vous croyez que votre démarche va prospérer. C'est vous l'escroc, le vendu et lâche qui s'est débiné devant la justice pour prétendre que son compte avait été piraté. D'ailleurs vous aviez dit, en toute lâcheté, que vous alliez porter plainte contre votre pirate imaginaire. Vous ne le ferez jamais car c'est une invention pure.

Nous aussi vous connaissons très bien et reviendrons sur les 20 millions encaissés de l'héritage de votre veuve. Le dealer, c'est vous. Vivement le déballage et publiez le décret dont vous faites état. Si vous ne le faites pas vous serez rangé dans la catégorie des menteurs. Et vous ne le ferez pas, pauvre détraqué qui branche sa fille à des réseaux louches. Vivement votre prochaine attaque contre Makhtar Cissé !



Contribution de Birame Samb

