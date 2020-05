Adama Gaye, une unité de production de fake news ! Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mai 2020 à 02:55 | | 0 commentaire(s)| Depuis le Caire où il vit depuis quelques mois selon nos sources, le sulfureux et excessif journaliste Adama Gaye a écrit sur sa page Facebook : « L’hôpital Principal de Dakar vidé de ses malades en ce moment précis. Parce que le Président Macky Sall y a amené son enfant. Pays de merde, dirait Trump. Président de quoi, pour rimer avec le qualificatif du pays ? Osez !».



Adama Gaye fidèle à son talent de menteur, est devenu une unité de production de Fake News. D’abord, comment le président Macky Sall peut-il vider les malades dans les 420 chambres que compte l’Hôpital Principal de Dakar, avec ses malades en réanimation, en urgence etc… ?



En plus, le Général de l’Armée nationale qui dirige cet hôpital, va-t-il accepter de vider cette structure sanitaire ? Pour qui connaît la rigueur des militaires ?



Ce que beaucoup de Sénégalais ignorent, c’est que le président Macky Sall s’est rendu ce vendredi à l’Hôpital CTO pour rendre visite à des malades en toute discrétion. Adama Gaye qui se la coule douce au Caire, qui s’est certainement réveillé du mauvais pied, s’est permis de véhiculer de fausses informations sur la toile. Et vous savez quoi ? Il y a des Sénégalais qui vont le croire… Catastrophique !



Adama Gaye est coutumier des faits, car depuis que ses partenaires étrangers ont perdu le marché de la route ILA TOUBA, il en veut à mort à Macky Sall. Ce n’est pas tout, car il réclamait une commission de 3 milliards à Me Abdoulaye Wade, pour un travail qu’il n’a pas réussi à faire au Nigéria. Lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, il pensait enfin percevoir cette commission mais malheureusement pour lui. C’est ce qui a déclenché cette haine contre Me Wade d’abord, puis Macky Sall.



Cette fausse information qu’il a distillée sur la toile; prouve que même en plein Ramadan, Adama Gaye ne s’est pas privé de prendre son verre de vodka bien glacé.



C’est totalement faux, l’hôpital Principal n’a jamais été vidé. Il est impossible d’ailleurs, de vider une clinique, à fortiori une structure sanitaire aussi grande que Le Principal. Thiey, le journaliste Adama Gaye, il ment comme un coureur de jupons.













LERAL CONTRE LES FAKE NEWS







