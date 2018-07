Adhésion politique : une délégation de 59 quartiers de Thiès chez Aida Ndiongue

A quelques mois de la présidentielle 2019, les partis politiques et mouvements citoyens s’activent pour montrer leur puissance. Dans ce cadre, le Réseau des amis et Sympathisants de Aïda Ndiongue (Rasad), se disant fort de 110.000 membres, n’est pas en reste !



Hier, il y avait foule chez l’ancienne sénatrice libérale à Hann-Marinas. Pour cause, plusieurs délégations issues de 59 quartiers de la commune de Thiès étaient venues rendre visite aux responsables du Rasad.



Une visite politique synonyme de renfort puisque les thiessois ont manifesté́ et matérialisé leur adhésion au Rasad afin de combattre aux côtés de leur marraine, Mme aida Ndiongue. A preuve, les nouveaux adhérents de Thiès ont pu acheter les 3.250 cartes de membre restantes en plus du lot de 5000 cartes qu’ils avaient demandé.



On nous souffle que, jusque tard dans la nuit, Mme Aida Ndiongue était en réunion avec ses hôtes du Rail. Seulement on se pose la question de savoir quelle sera la position du Rasad en 2019 ? Nous y reviendrons puisque rien n’a filtré de ces « assises » organisées par les amis et sympathisants de la Grande royale, Reine du Walo et gouverneure des Hlm nommée Aida Ndiongue.













