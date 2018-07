Adil Rami : « Pogba est devenu un leader »

«Je n’ai jamais vu un groupe pareil. C’est chaud de voir une équipe de France qui chantait et dansait avant une finale de Coupe du monde. Juste avant le match, dans le vestiaire, il y a eu de la concentration. Je n’aime pas mentir, je préfère garder mon discours vrai.



Mais je peux vous dire que Paul Pogba est devenu un leader. Il nous l’a prouvé et l’a montré. On l’a vu se battre pour l’équipe de France. Aujourd’hui, Pogba est devenu un leader et c’est lui qui a montré le chemin. Après, tout le monde a assuré. On a fait preuve de beaucoup de maturité.



Il y a beaucoup de jeunesse et d’insouciance. Avant la finale, je me suis dit : «ce n’est pas possible». J’ai de la maturité et de l’expérience, mais l’expérience, ça fait trop réfléchir. Les «gamins» là, ils étaient relaxés comme s’ils jouaient un tournoi de quartier. Je ne réalise toujours pas. Je suis trop heureux.»











Le Figaro