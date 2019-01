Adja Sy verse 6.000 parrains dans le panier de Benno Bokk Yakaar

Le Sénégal a aujourd’hui les yeux entièrement tournés du côté du Conseil constitutionnel où se joue le premier acte de vérification des parrainages menant à la reconnaissance officielle des candidats pour la présidentielle 2019.



Derrière les grands noms du landerneau politique, Macky Sall, Idrissa Seck, Khalifa Sall, entre autres, en cette étape cruciale du processus de validation des candidatures, des « mains invisibles » se sont mobilisées pour travailler nuit et jour, à travers tout le Sénégal, à collecter patiemment, obstinément, parrainage après parrainage. Adja Sy est de celles-là.



A l’ombre de son leader et mentor Youssou Ndour, Adja Sy n’a pas été en reste dans la course aux parrains. Leader incontesté dans le mouvement Fékké Maci Boolé, un nom qui revient souvent dans la bataille politique au Sénégal, elle incarne cette nouvelle race de femmes qui entendent s’engager en politique autrement, une politique de développement.



Mobilisant son réseau RAFED (Réseau Africain des Femmes pour le développement et l’Entreprenariat), elle a levé pas moins de 6 mille parrains à travers tout le pays, dont elle a déposé les listes ensemble avec Mimi Touré, la responsable du Pôle Parrainage au niveau de Benno Bokk Yakaar. A noter que ce travail fut rondement mené grâce également au travail de fourmi des membres de son réseau qui a fini de quadriller le Sénégal dans les moindres recoins.



Pour ceux qui ne le savent pas, Adja Sy a été dans tous les combats de la coalition BBY et du mouvement Fékké Maci Boolé depuis des années. Comme la valeur n’attend point le nombre des années, elle avait eu à confirmer sa rentrée politique avec le concept 2CAM (Convergence autour de Macky Sall pour un second mandat, et une seconde législature) où elle a réussi le pari de la mobilisation.



En leader avertie et de forte conviction, Adja Sy qui s’inspire dans la vie de tous les jours des actes posés par son guide Youssou Ndour, s’est engagée résolument, sans condition, aux côtés de Macky Sall, dans le viseur de son action dont elle entrevoit à travers le PSE, ici et maintenant, les bases d’un Sénégal prospère, un Sénégal de tous et pour tous.