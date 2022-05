Adji Mergane Kanouté : "On ne doit pas désorienter la population ni l'inviter à la férocité" Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 21:05 | | 1 commentaire(s)| À peine publiées, la députée Adji Mergane KANOUTE soutient que les listes de la mouvance ont été bien élaborées et que les investis vont donner la majorité au Président Macky SALL. Selon la coordonnatrice de Macky 2012, l'opposition, qui ne parvient pas à respecter la parité, ne doit pas désorienter la population sénégalaise et encore moins l'inviter à agir férocement face aux autorités.



