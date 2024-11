Adji Mergane Kanouté quitte la coalition Takku Wallu et rejoint Pastef Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Adji Mergane Kanouté/ Saliou Ndong Adji Mergane Kanouté, initialement placée en 24e position sur la liste nationale de la coalition Takku Wallu, annonce son retrait de cette candidature à dix jours des élections législatives. Parallèlement, le Secrétariat exécutif de l'Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A) s'est réuni à Dakar, le 7 novembre, pour une session stratégique. Sous la direction conjointe de M. Amadou Oumar Gueye, secrétaire général adjoint, et M. Abdoulaye Diop, président des sages, l'UDS/A a exprimé son soutien officiel à la liste du Pastef pour les législatives du 17 novembre 2024. Cette décision fait suite à des consultations approfondies avec la base militante et à des discussions menées avec Alla Kane, président de Maggi Pastef. Ce soutien est également soutenu par Adji Mergane Kanouté, qui s'engage aux côtés du Pastef. L'UDS/A invite ainsi ses membres et sympathisants, tant au Sénégal qu'à l'étranger, à soutenir le succès du Pastef. Ce choix stratégique vise à renforcer le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à garantir une gouvernance stable, au service d'un projet axé sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la prospérité économique.



Source : Source : https://atlanticactu.com/adji-mergane-kanoute-quit...

